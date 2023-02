La capitale de Kuala Lumpur. Photo : EPA/EFE

Kuala Lumpur (VNA) – Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim effectuera une visite officielle aux Philippines les 1er et 2 mars, sa première tournée dans ce pays depuis sa prise de fonction en tant que 10e Premier ministre malaisien, selon un communiqué publié par le ministère malaisien des Affaires étrangères.



Selon le communiqué, le Premier ministre malaisien rencontrera le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. avec lui il devrait discuter de diverses questions bilatérales telles que la coopération en matière de sécurité, de développement de l’industrie Halal et de l’économie numérique.



Le Premier ministre Anwar Ibrahim prononcera un discours sur le thème "30 ans après la renaissance asiatique : points stratégiques pour l’ASEAN" à l’Université des Philippines et aura une rencontre avec des membres de la diaspora malaisienne dans ce pays.



Cette visite reflète l’importance des bonnes relations entre la Malaisie et les Philippines en tant que proches voisins et partenaires au sein de l’ASEAN, indique le communiqué, ajoutant qu’elle offrirait une excellente opportunité aux deux pays de resserrer leurs liens et leur coopération dans la politique, l’économie et les échanges entre les deux peuples.



Les Philippines sont le cinquième pays que le Premier ministre Anwar Ibrahim a choisi pour ses voyages à l’étranger, après l’Indonésie, Brunei, Singapour et la Thaïlande. -VNA





