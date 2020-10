Des soldats contrôlent des véhicules à Kota Kinabalu, en Malaisie. Photo: Xinhua/VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Plus de 1.100 militaires ont été déployés à Sabah pour aider les autorités locales à contenir la pandémie de COVID-19.



Selon une annonce publiée le 10 octobre par le commandement des forces armées malaisiennes (MAF), des membres de l'armée, de la marine royale et de l'armée de l'air royale malaisiennes, seront impliqués dans les tâches de patrouilles, de contrôle de sécurité sur les routes principales.



En outre, le Groupe de travail national (NTF), en collaboration avec d'autres agences de sécurité telles que l'Agence malaisienne de sécurité aux frontières (AKSEM), le Département de l'immigration et le Département des douanes, continuera à renforcer la présence aux frontières maritimes et terrestres.

Sabah est l’État le plus touché par le COVID-19 en Malaisie. Au 10 octobre, la Malaisie a enregistré au total 15.096 cas d'infection au SARS-CoV-2 dont 155 décès et 10.780 guéris. -VNA