Kuala Lumpur, 13 décembre (VNA) – Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé le 12 décembre plusieurs changements dans la composition du cabinet fédéral, notamment la création d'un nouveau ministère du Numérique pour aborder de manière appropriée les communications et la transformation numérique.Le Premier ministre malaisien a déclaré que les questions liées à la transformation numérique étaient la priorité principale du gouvernement et devaient être bien gérées, ajoutant parmi elles les défis liés au secteur numérique en constante évolution, à la base de données centrale, à l'IA et à la compréhension des étudiants dans l'éducation de tous les niveaux.Il a suggéré de séparer le nouveau ministère du Numérique de l’actuel ministère des Communications et du Numérique.Fahmi Fadzil, l'actuel ministre des Communications et du Numérique, est nommé ministre des Communications, tandis que Gobind Singh Deo, ancien ministre des Communications et du Multimédia, est nommé ministre du Numérique.Lors du remaniement ministériel d’Anwar Ibrahim, il a élargi son équipe à 31 ministres, soit trois de plus, et à 29 vice-ministres, soit une augmentation de deux. - VNA