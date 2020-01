Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Pour lutter contre le chômage élevé, la Malaisie mettra en œuvre cette année une initiative intitulée « Malaysians@Work », visant à créer de meilleures opportunités d'emploi pour ses travailleurs, en particulier les jeunes et les femmes.

Cette initiative, qui coûtera environ 6,5 milliards de ringgits, sera mise en œuvre dans cinq ans. Elle devrait créer 350.000 emplois supplémentaires pour les Malaisiens et réduire la dépendance du pays à l'égard des travailleurs étrangers, estimés à 130.000 personnes.

L’initiative est divisée en quatre programmes qui offriront divers privilèges aux travailleurs et encourageront les entreprises à employer plus de travailleurs locaux.

Le programme « Graduates@Work » est conçu pour le recrutement de diplômés qui sont au chômage pendant moins de 12 mois, et chaque diplômé qui obtient un emploi recevra chaque mois un soutien salarial de 500 ringgits (plus de 120 dollars), et ce pendant deux ans. Les employeurs, quant à eux, recevront chacun un soutien au recrutement de 300 ringgits par mois pour la même période pour chaque nouvelle embauche.

Le programme « Women@Work » vise à créer 33.000 opportunités d'emploi chaque année pour les femmes âgées de 30 à 50 ans ayant un emploi précaire pendant un an ou plus. Dans le cadre de ce programme, les travailleuses de retour et leurs employeurs recevront les mêmes soutiens financiers que ceux accordés par le programme « Graduates@Work ». De plus, l'exemption d'impôt sur le revenu pour les femmes qui retournent au travail après une interruption de carrière sera prolongée de quatre ans jusqu'en 2023.

« Locals@Work » est un programme de péréquation des coûts de recrutement conçu pour aider la Malaisie à abandonner la dépendance des travailleurs étrangers peu qualifiés. Le soutien salarial pour les Malaisiens embauchés pour remplacer les travailleurs étrangers est de 350 ringgits ou 500 ringgits par mois pendant deux ans en fonction des secteurs, tandis que les employeurs recevront chaque mois une aide à l'embauche de 250 ringgits durant la même période.

« Apprentice@Work » est un programme d'encouragement en faveur de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), visant à encourager les jeunes à suivre des cours d'EFTP, sous la forme d'une aide financière de 100 ringgits par mois pour les stagiaires.-VNA