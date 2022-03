Kuala Lumpur, 10 mars (VNA) - La Malaisie a attiré un montant record d'investissements approuvés d'une valeur de 306,5 milliards de RM (73,23 milliards de dollars) dans les secteurs manufacturier, des services et des industries primaire en 2021, tirés par une augmentation des investissements directs étrangers (IDE) et une augmentation des projets dans les secteurs de la fabrication et de l'électricité et de l'électronique, selon l'Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA).

Tours jumelles Petronas à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Photo : Xinhua/VNA

Dans un communiqué publié le 8 mars, le MIDA a déclaré que les



L'IDE de la Malaisie était nettement plus élevé de 224,9% par rapport à 64,2 milliards de RM en 2020, cependant, l'IDE a légèrement diminué de 5,13% par rapport à 103,2 milliards de RM l'année précédente.



Les Pays-Bas étaient le plus grand investisseur étranger en Dans un communiqué publié le 8 mars, le MIDA a déclaré que les IDE de la Malaisie de 208,6 milliards de RM représentaient 68,1% du total des investissements approuvés, les 31,9% restants provenant des investissements directs intérieurs (DDI) à 97,9 milliards de RM.L'IDE de la Malaisie était nettement plus élevé de 224,9% par rapport à 64,2 milliards de RM en 2020, cependant, l'IDE a légèrement diminué de 5,13% par rapport à 103,2 milliards de RM l'année précédente.Les Pays-Bas étaient le plus grand investisseur étranger en Malaisie en 2021 avec 78 milliards de RM. Viennent ensuite Singapour (47,3 milliards de RM), la Chine (31,3 milliards de RM), l'Autriche (18,9 milliards de RM) et le Japon (9,9 milliards de RM).- VNA