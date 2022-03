Un agent de l'aéroport porte un bracelet pour un voyageur à son arrivée à l'aéroport international de Kuala Lumpur, dans le cadre du programme de transport aérien VTL. Photo : Reuter s

Kuala Lumpur (VNA) - Le Programme de voyage vacciné Malaisie-Thaïlande-Cambodge VTL (Vaccinated Travel Lane) débutera à partir du 15 mars pour se préparer à la réouverture des frontières internationales.

Le ministre malaisien des Transports, Wee Ka Siong, a déclaré samedi que les passagers vaccinés en provenance de Thaïlande et du Cambodge seront autorisés à entrer en Malaisie sans quarantaine.



Quant à la Thaïlande, les deux pays auront un maximum de 6 vols/jour entre Kuala Lumpur-Bangkok et 4 vols/jour pour la liaison Kuala Lumpur-Phuket, et d'autres liaisons pourront être ajoutées.



Pour le Cambodge, les deux pays auront un maximum de 2 vols/jour sur la liaison Kuala Lumpur-Phnom Penh et pourront déployer d'autres liaisons en fonction de la demande du marché.



Pour rappel, la Malaisie et Singapour avaient lancé le programme VTL pour les voyages terrestres et aériens le 29 novembre 2021. - VNA