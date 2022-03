Photo d'illustration : VNA

Kuala Lumpur, 30 mars (VNA) – Le ministre malaisien de l'Intérieur, Hamzah Zainudin, a appelé le 29 mars à une coopération aux niveaux national et régional pour lutter efficacement contre la cybercriminalité S'exprimant lors d'une conférence dans le cadre de la conférence de défense d’Asia (DSA) 2022 et de la Conférence de la sécurité d’Asie 2022, Hamzah Zainudin a déclaré qu'une telle coopération contribuera non seulement à améliorer l'efficacité de la gestion des cyberattaques dirigées contre la région, mais aussi à renforcer la relations entre les pays membres de l'ASEAN.Il a mis en lumière les efforts de coopération dans la région, y compris les initiatives des parties prenantes rassemblant des représentants de toutes les institutions de cybersécurité et agences gouvernementales concernées avec ceux du secteur privé pour effectuer des exercices de cyber test au niveau national.Dans son livre lancé lors de l'événement, le responsable a également averti que les cybermenaces et les escroqueries en ligne augmentaient à un rythme alarmant, représentant près de 70% des cas de délits commerciaux signalés dans le pays d'Asie du Sud-Est.Selon la police malaisie nne, les affaires d’escroquerie en ligne ont causé des pertes économiques de 2,23 milliards de ringgits (530 millions de dollars) entre 2017 et juin 2021.- VNA