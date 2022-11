Photo d'illustration : internet

Kuala Lumpur (VNA) - La pénurie de travailleurs étrangers doit être résolue rapidement, a déclaré le Conseil national de relance (NRC) le 31 octobre.Le directeur général du NRC, Tan Sri Sulaiman Mahbob, a déclaré que seulement 76.000 entrées de main-d'œuvre de 12 pays étaient trop peu par rapport au montant des prélèvements déjà payés à 713.890 RM pour le quota approuvé de 467.223 au 12 septembre.Il a également déclaré aux journalistes qu'ils souhaitaient que les ministères de l'Intérieur et des Ressources humaines révisent le processus d'embauche de travailleurs étrangers car de nombreux secteurs ont un niveau de dépendance très élevé, notamment l'agriculture, l'industrie manufacturière, le tourisme, la construction et le commerce de détail.La Malaisie doit encourager davantage d'investissements car elle offre des opportunités d'emploi, tandis que le commerce garantit la poursuite de la reprise économique du pays, car l'économie malaisienne dépend du commerce mondial, a-t-il déclaré.Il a également souligné que dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement affectée, de nombreuses activités d'exportation ont été interrompues en raison de la pandémie de COVID-19. Ainsi, les micro, petites et moyennes entreprises ont besoin d'une attention particulière de la part du gouvernement.- VNA