Le Premier ministre Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (à droite) lors du lancement de la politique énergétique nationale 2022-2040 à Putrajaya, le 19 septembre.

Kuala Lumpur, 21 septembre (VNA) - Le produit intérieur brut (PIB) moyen de la Malaisie devrait augmenter de 13 milliards de RM (2,85 milliards de dollars) par an avec la mise en œuvre de l'initiative Aspiration à faible teneur en carbone 2040, selon le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob.S'exprimant lors d'une cérémonie d’annonce de l'initiative, le Premier ministre a déclaré que l'initiative dans le cadre de la politique énergétique nationale devrait également créer 207.000 nouveaux emplois.Il aidera le pays à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) en 2050 face aux défis posés par la transition énergétique et le changement climatique, a-t-il ajouté.L'aspiration a neuf objectifs à atteindre d'ici 2040, parmi lesquels le mode de transport public partagé de 50 %, l'utilisation de véhicules électriques (VE) de 38 %, l'utilisation du carburant mixte B30 pour les véhicules lourds comme carburant alternatif ainsi que comme économie de l’énergie de 11% pour l'industrie et l'usage commercial et de 10% pour l'usage résidentiel.Le Premier ministre a également affirmé que le gouvernement est convaincu que l'initiative est capable de garantir que le secteur de l'énergie est toujours prêt à faire face aux défis futurs.- VNA