La ministre malaisienne de la Santé, le Dr Zaliha Mustafa

Kuala Lumpur, 19 avril (VNA) - La ministre malaisienne de la Santé, le Dr Zaliha Mustafa, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de paniquer car le nombre de cas de COVID-19 dans le pays est toujours sous contrôle et le nombre de décès dus à la pandémie est également encore faible, impliquant principalement des personnes âgées et des personnes présentant des comorbidités.S'exprimant lors d'une conférence de presse le 18 avril, la ministre a déclaré que le variant est toujours Omicron, bien que la propagation soit assez rapide, mais qu'elle soit toujours sous contrôle et que les symptômes ne soient toujours pas graves. Parmi les sous-variants d'Omicron (également connues sous le nom de XBB) enregistrés en Malaisie à ce jour figurent XBB 1.5, 1.6 et 1.9.La ministère a conseillé au public de porter un masque facial, surtout s'il développe des symptômes du COVID-19 tels que la grippe ou la toux.Selon le ministère, le nombre de décès dus au COVID-19 dans le pays au cours des deux dernières semaines a atteint 16, mais le taux d'utilisation des lits d'hôpitaux a augmenté de plus de 70 %, le nombre moyen de cas confirmés était d'environ 800 cas, soit une augmentation de 35 à 40. % par rapport à janvier où le nombre de cas confirmés était inférieur à 200.Plus tôt, le Dr Zaliha Mustafa a également lancé le site Web du Livre blanc sur la santé pour recueillir l'opinion du public et obtenir des informations connexes, ainsi que pour donner des suggestions ou des opinions sur l'initiative visant à améliorer le système de santé du pays. Le rapport sera présenté au parlement en juin prochain.La Malaisie célébrera Hari Raya Aidilfitri, également connue sous le nom d'Aïd al-Fitr, l'une des fêtes islamiques les plus importantes célébrées par les musulmans du monde entier, ce week-end, et par conséquent, les autorités sanitaires ont donné des alertes précoces pour rappeler aux gens d'accroître leur sensibilisation à assurer protection de leur santé et de celle de leurs proches. - VNA