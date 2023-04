L'excédent commercial de la Malaisie a atteint 26,69 milliards de MYR (6 milliards de dollars) en mars. Photo: nst.com.my

Kuala Lumpur, 21 avril (VNA) - L'excédent commercial de la Malaisie a atteint 26,69 milliards de MYR (6 milliards de dollars) en mars, marquant le 35e mois consécutif d'excédent commercial depuis mai 2020 et le plus élevé jamais enregistré pour mars, selon le ministère malaisien de l’Investissement, du commerce et de l'industrie.Le commerce a légèrement diminué de 1,6 % à 232,72 milliards de MYR le mois dernier, les exportations ayant diminué de 1,4 % à 129,71 milliards de MYR et les importations de 1,8 % à 103,01 milliards de MYR en glissement annuel.Le ministère a indiqué que le commerce, les exportations, les importations et l'excédent commercial ont enregistré une croissance à deux chiffres de 13,5%, 15,5%, 11,1% et 36,4% respectivement par rapport à février.Le commerce a également augmenté de 3,2 % en glissement annuel pour atteindre 644,87 milliards de MYR au premier trimestre 2023, tandis que les exportations ont augmenté de 2,8 % pour atteindre 354,63 milliards de MYR et les importations ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 290,24 milliards de MYR.lL ministère malaisien de l’Investissement, du commerce et de l'industrie a déclaré en mars que le commerce de la Malaisie avec l'ASEAN représentait 27,9 % ou 64,84 milliards de MYR du commerce total de la Malaisie, en baisse de 1,4 % en glissement annuel. Le chiffre du premier trimestre a bondi de 4,2 % à 176,23 milliards de MYR.- VNA