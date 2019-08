La maison communale du village de Tây Dang - Photo baomoi.vn

Hanoï (VNA) - Direction la maison communale du village de Tây Dang, à 50 km de Hanoï, un magnifique ouvrage du seizième siècle considéré comme le plus grand «musée de sculptures en bois» du nord du Vietnam.



Construite entièrement en bois de jaquier et de lim, il y a quelque 500 ans, Tây Dang est l’une des rares maisons communales qui a conservé toute son authenticité.



Trân Duc Tài, le gardien de ce chef-d’œuvre architectural, précise: «Ici, les villageois rendent hommage au génie Tan Viên et à ses généraux Cao Son et Quy Minh. Les travaux ont commencé en 1540, sous le règne des Lê-postérieurs. Le bâtiment est typique de l’architecture religieuse de l’époque. Dirigé vers le Sud-Ouest, il se compose de deux maisons parallèles reliées par deux couloirs de chaque côté. Les toitures sont de véritables œuvres d’art ornées de sculptures sophistiquées représentant les animaux sacrés de la croyance populaire asiatique. Le bâtiment et la porte principale sont séparés par un grand étang en forme de demi-lune.»



Les toitures sont soutenues par 48 piliers de bois, finement décorés. Dans cette maison communale, toutes les surfaces en bois ont été magnifiquement sculptées. On y recense quelque 1.300 différents motifs qui reproduisent autant les animaux considérés sacrés dans la culture asiatique (dragon, licorne, phénix, éléphant et cheval), que des scènes de la vie quotidienne (travaux champêtres, chasse, bucheronnage) ou encore des symboles de la nature.



Trân Lâm Biên, un spécialiste de la culture populaire, explique: «Tây Dang ressemble à un tigre géant. La toiture correspond à sa tête, les deux couloirs à ses deux bras, et les quatre piliers devant l’étang à ses canines alors que l’étang serait la lune. La maison communale est un édifice religieux. On y retrouve les symboles de l’harmonie entre le ciel et la terre, entre la nature et l’homme. L’étang en forme de demi-lune représente la lune, la toiture symbolise le ciel, les colonnes illustrent la protection des forces célestes. Les habitants pensent qu’avec cette bénédiction, la vie humaine sera remplie de bonheur et de prospérité.»