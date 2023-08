Une conférence de presse du gouvernement est organisée dans l’après-midi du 5 août. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la réunion du gouvernement en juillet, les membres du gouvernement ont unanimement affirmé que malgré de nombreuses difficultés, la situation socio-économique en juillet et au cours des sept mois restait stable et se développait avec de nombreux signes positifs.



C’est ce qu’a déclaré le ministre Tran Van Son, ministre et président du bureau gouvernemental, lors de la conférence de presse du gouvernement organisée dans l’après-midi du 5 août.



La réunion périodique du gouvernement sous l’égide du Premier ministre a évalué les performances socio-économiques de juillet et des sept premiers mois de cette année, ainsi que les progrès de la reprise socio-économique et du programme de développement, l'allocation et le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux, a-t-il fait savoir.



Le ministre Tran Van Son a indiqué que le gouvernement et le Premier ministre se sont concentrés sur la direction de la mise en œuvre drastique des résolutions et des conclusions du Comité central, du Bureau Politique, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, notamment l’édification et le perfectionnement des institutions et des lois; la levée des difficultés et des obstacles, le soutien des personnes et des entreprises ; l’organisation des conférences, forums et réunions importantes sur la promotion de la diplomatie économique, d'importants travaux et projets importants du pays...



Jusqu'à présent, la situation macroéconomique est restée stable, tandis que l'inflation a été maîtrisée. Sur les sept premiers mois, l'indice des prix à la consommation (IPC) moyen a augmenté de 3,12%, alors que tous les grands équilibres économiques étaient assurés.



La collecte du budget de l'État a dépassé 1 quadrillion de dongs (42,13 milliards de dollars), soit 62,7% de l'estimation. Parallèlement, les exportations du pays ont atteint 195,4 milliards de dollars, avec un excédent commercial de 16,5 milliards de dollars.



En juillet, l'indice de la production industrielle (IPI) a augmenté de 3,9 % en glissement mensuel et de 3,7 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires total de la vente au détail de biens et services a augmenté de 7,1 % sur un an en juillet et de 10,4 % en sept mois.



En sept mois, 267,63 billions de dongs de capitaux d'investissement publics ont été déboursés, atteignant 37,85 % de l'objectif annuel, soit une augmentation de 3,38 % d'une année sur l'autre. Parallèlement, le pays a attiré près de 16,24 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 4,5%.



En juillet, 13.700 nouvelles entreprises ont été créées, portant le nombre total de nouvelles entreprises à 131.900 en sept mois.



Selon le ministre Tran Van Son, outre les résultats obtenus, les membres du gouvernement ont aussi franchement reconnu les lacunes, les difficultés et les défis rencontrés, en particulier la stabilité macroéconomique, les grands équilibres présentant encore de nombreux risques potentiels, l'inflation en baissse mais sous de nombreuses pressions.



Selon le ministre Tran Van Son, le Premier ministre a souligné les tâches fixées, avec la priorité accordée à la levée des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et les activités, à la promotion de la croissance, à la création des emplois et des moyens de substance pour les gens associée à la stabilisation macroéconomique, le contrôle de l’inflation, à l’assurance des grands équilibres de l’économie.



Parallèlement, le Premier ministre a demandé d’accélérer le décaissement des capitaux d'investissement publics, de mettre en œuvre le programme de relance et de développement socio-économique, de trois programmes cibles nationaux.



Le chef du gouvernement a spécifiquement assigné des tâches à des ministères, secteurs et localités particuliers dans les temps à venir, leur rappelant de bien se préparer pour la nouvelle année scolaire à venir, a-t-il ajouté. -VNA