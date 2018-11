La cérémonie jeudi consacrée à Hanoï à la publication de la liste Profit 500 en 2018. Photo: VNA





Hanoï (VNA) – La société Vietnam Report, en collaboration avec le journal en ligne VietNamNet, a rendu publique jeudi à Hanoï la liste des 500 entreprises du Vietnam aux plus grands profits (Profit 500) en 2018.



Le groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam), le groupe des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), Samsung Electronics Vietnam, Honda Vietnam, la société par actions du lait du Vietnam (Vinamilk), la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), le groupe Hoa Phat, la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam (Vietinbank), et Vingroup, sont les figures de proue dans le classement des 500 entreprises qui ont affiché les meilleurs profits.



Vietnam Report a également rendu publiques les listes des dix sociétés les plus prestigieuses des secteurs des aliments, boissons et de la vente au détail du Vietnam en 2018.



Le rapport Vietnam Earnings Insight 2018, publié à cette occasion, montre que nombre d’entreprises apprécient les politiques de l’Etat visant à contrôler l’inflation, à réajuster les taux de change, à favoriser l’accès aux informations et textes juridiques.



Plus de 97% des entreprises interrogées ont jugé de bien à très bien les efforts pour maintenir la stabilité de l’économie nationale et améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires lors des neuf premiers mois de 2018. -VNA