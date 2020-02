Photo: internet

Hanoï (VNA) - La ligne intérieure Hanoï - Hô Chi Minh-Ville est actuellement la plus fréquentée au monde avec près de 270.000 places par semaine, en hausse de 39% en un an, selon les données du Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA).



Viennent ensuite les lignes Jeju - Seoul (République de Corée) và Tokyo - Hokkaido (Japon).



Depuis l’épidémie de coronavirus COVID-19, les compagnies aériennes vietnamiennes ont été obligées de suspendre leurs vols vers la Chine et ces avions ont afflué vers le marché intérieur, ce qui a permis d’augmenter fortement la capacité d'accueil de la ligne Hanoï - Hô Chi Minh-Ville. -CPV/VNA