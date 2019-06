Dans la Librairie française à Hanoï. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Guy de Maupassant, Émile Zola, Victor Hugo ou encore Honoré de Balzac, les plus grands classiques ainsi que de nombreuses oeuvres françaises investissent les rues de la capitale vietnamienne avec la Librairie française de Hanoï (16, Núi Trúc).



À travers le labyrinthe effervescent de Hanoï se cache une petite respiration française, une librairie installée dans une boutique étroite à la décoration travaillée. Plus de 3.000 titres sont proposés dans de nombreux registres.



Trân Thi Thuy Ngoc, travaille à la librairie depuis janvier 2018, "nous sommes la seule librairie française de Hanoï mais pas seule du Vietnam, ici, les livres s’adressent à tous les publics, enfants, adultes, nous avons aussi beaucoup de clients vietnamiens qui viennent dans la librairie comme des étudiants."



Créée en 2010 par Dang Bich Thuy, la librairie est depuis en partenariat avec les distributeurs et les maisons d’éditions françaises pour pouvoir importer des livres et être au courant des nouveautés. "Avant d’être importé au Vietnam et d’être mis en vente en magasin les livres sont validés par le Département d'Édition," explique Trân Thi Thuy Ngoc.



En 2012, la Librairie a ouvert une deuxième boutique dans l'arrondissement de Tây Hô, mais elle n'existe plus depuis 2017, tous les livres se concentre dorénavant dans une seule échoppe.



Elle ajoute; "nous avons choisi la ville de Hanoï pour installer la Librairie française car c’est le centre culturel du Vietnam". Un établissement en partenariat avec plusieurs structures francophones, "nous sommes l’un des distributeurs de livre des organisations francophones, nous fournissons les Instituts français, le Centre de français, les universités..."



L’une des particularités du magasin, c’est la possibilité de passer commande, si le livre désiré n’est pas disponible en magasin, la librairie peut le commander auprès de ses partenaires français. Une fois le livre arrivé, le magasin prévient l’acheteur par email ou par téléphone.



En plus des ouvrages francophones, la librairie est aussi en mesure de fournir des oeuvres dans différentes langues notamment en italien, en espagnol ou en allemand. Littérature, sciences humaines, art, jeunesse, B.D, "poches" les livres pratiques, dictionnaires… Un large choix proposé et accompagné d’un personnel qui saura vous aiguiller.-CVN/VNA