Hanoi (VNA) – En 2022, l’Agence sud-coréenne des contenus créatifs (KOCCA) au Vietnam organisera une série d’activités de divertissement culturel à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (22 décembre), a déclaré le 21 juin à la presse le directeur de KOCCA Vietnam, Hong Jeong Yong.

De nombreux jeunes Vietnamiens s'intéressent aux activités de KOCCA au Vietnam. (Photo: KOCCA)



En juillet, il y aura le Festival d’animation sud-coréen, les Journées de la culture sud-coréenne au Vietnam et la KOCCA publiera également le rapport "Hallyu" (vague coréenne) 2022.



En août, la compétition de qualification K-pop débutera à Ho Chi Minh-Ville et Da Nang. En novembre, le salon Hallyu, comprenant un espace d’exposition, des performances musicales, etc., sera le point culminant de la série d’activités pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Lors de la conférence de presse, M. Hong Jeong Yong a présenté l'historique de la création et du développement de la KOCCA ainsi que sa mission et sa vision pour le développement de l'industrie du contenu au Vietnam.

Le directeur de KOCCA Vietnam, Hong Jeong Yong, parle de la mission de propager la culture sud-coréenne au Vietnam. Photo : VietnamPlus

La KOCCA est une agence relevant du ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, créée en mai 2009 dans le but de promouvoir la culture sud-coréenne dans le monde entier. Elle a officiellement ouvert un bureau de représentation au Vietnam en octobre 2020.



"La KOCCA Vietnam est un bureau clé de la nouvelle politique du gouvernement sud-coréen pour le Sud, jouant le rôle de promotion de la coopération amicale entre les deux pays à travers l'expansion du marché Hallyu au Vietnam et le soutien à l'importation de contenu Hallyu et des industries connexes", a fait savoir Hong Jeong Yong.

Il a exprimé sa joie de voir les jeunes Vietnamiens s’intéresser à la culture sud-coréenne en général et au Hallyu en particulier. Il a également estimé que l’industrie culturelle vietnamienne se développait très rapidement et que le gouvernement vietnamien avait également des stratégies et des objectifs spécifiques pour cette industrie. Aussi l’opportunité de coopération entre les deux parties est-elle énorme. – CPV/VNA