La Journée mondiale de l’eau 2023 a pour thème " Accélérer le changement ".

Hanoï (VNA) – La Journée mondiale de l’eau 2023 a pour thème "Accélérer le changement" pour résoudre la crise de l’eau et de l’assainissement, a annoncé le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Cet événement encourage les gens à agir au quotidien pour changer leur manière d’utiliser, de consommer et de gérer l’eau.

La célébration de cette Journée mondiale de l’eau coïncide en effet avec le début de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2023, qui sera tenue du 22 au 24 mars, à New York.

Coorganisée par le Tadjikistan et les Pays-Bas, cette Conférence a pour but de faire un examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la Décennie internationale d’action "L’eau et le développement durable" (2018-2028) afin d’aider les pays à atteindre les objectifs et les critères relatifs à l’eau fixés pour la période 2018-2028.

La Journée mondiale de l’eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce.

La Journée mondiale de l’eau célèbre l’eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l’eau salubre. Il s’agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l’eau est de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable n° 6 dans le cadre du Programme 2030 : eau propre et assainissement, pour tous d’ici à 2030. -VNA