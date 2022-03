Le directeur régional adjoint - projets de l'AUF Asie-Pacifique, Fabien Méheust, prend la parole lors d'une conférence s'inscrivant dans le cadre de la Journée de la Francophonie, tenue le 20 mars à Hanoï.

Hanoï (VNA) - L'Université de langues et d'études internationales (ULIS) a accueilli l’édition 2022 de la Journée internationale de la Francophonie qui avait pour thème "La Francophonie de l’avenir". L’événement a été organisé en partenariat avec l'Association des professeurs de français de Hanoï.



Chaque année, l'Université de langues et d'études internationales (ULIS), relevant de l'Université nationale de Hanoï, accueille la Journée internationale de la Francophonie servant à unifier un peu plus la communauté francophone du Vietnam.



Cette nouvelle édition a pour thème "La Francophonie de l’avenir", permettant à l’espace francophone de parler à ses jeunes qui étudient, innovent, se mobilisent à travers le monde.



L'événement réunit différentes structures : des organisations internationales, des ambassades et délégations diplomatiques francophones, des institutions pédagogiques et des entreprises francophones. Elle vu notamment la participation de Trân Thi Mai Yên, directrice du Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP), Fabien Méheust, directeur régional adjoint - projets de l'AUF Asie-Pacifique, et Sophie Maysonnave, conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France.



En tant que représentant de l'établissement hôte, Lâm Quang Dông, vice-recteur de l'ULIS, s'est dit heureux et fier de mettre en place une telle activité valorisant le français et contribuant à la promotion de la langue de Molière au Vietnam ainsi que dans la région Asie-Pacifique. "Cet événement est non seulement un espace d'échanges et de partages entre ceux qui se passionnent pour le français et pour la diversité culturelle mais aussi une activité importante pour nous car il s'inscrit dans une série d'activités préparatoires au 60e anniversaire du Département de français et de la Conférence nationale de l'ULIS 2022", s'est-il réjouit.



Et d'ajouter que cette nouvelle édition contribuera à consolider la position de la langue française au Vietnam en général et au sein de son établissement en particulier. Elle informera comme tous les ans les apprenants de français des opportunités d'études, de bourses et d'emploi.

Des espaces culinaire, musique et expositions lors de la Journée de la Francophonie, célébrée le 20 mars à l'ULIS. Photo : CVN



Occasion de rencontres et de valorisation



Dans le cadre de la Journée, s'est tenue une conférence intitulée "État des lieux de l’enseignement-apprentissage du français dans les écoles et universités, et perspectives professionnelles" en présentiel et en ligne, où les élèves, parents d’élèves, enseignants, étudiants, anciens étudiants, employeurs ont pu partager leurs idées et leurs expériences sur l’enseignement-apprentissage de la langue française et des cultures francophones ainsi que des possibilités d'études et de travail en français. C'est également une opportunité pour resserrer les liens entre les établissements francophones du Nord du Vietnam.



M. Méheust salue la conférence qui, selon lui, permet d'évoquer les projets de l'AUF ainsi que de promouvoir la potentialité professionnelle du français. "Cette conférence intervient à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, qui est un symbole, mais c'est aussi un moment de partage et de réunion entre tous les francophones du monde dont ceux au Vietnam. C'est pour nous un moment pour présenter des actions de l'AUF pour le développement du français au Vietnam. Mais aussi un moment pour faire comprendre aux étudiants l'intérêt qu'ils ont à parler français en termes de perspectives, d'ampleur et d'avenir", a-t-il partagé.



De nombreuses activités sont organisées au sein du Département de français, à cette occasion : l’Exposition des œuvres issues des activités à orientation professionnelle qui présente les efforts d’initiation au travail des étudiants francophones, l'Espace musique avec des chansons francophones mélodieuses, des danses traditionnelles et modernes interprétées par des élèves et des étudiants de différents établissements ; l’Espace culinaire avec des spécialités vietnamiennes et francophones, préparées par des étudiants et enseignants.



Avec la participation nombreuse des représentants d'organisations internationales, d’ambassades et d'établissements francophones, la Journée 20 mars est le lieu de rencontre des amoureux de la langue française. L’événement est aussi l'occasion de discuter, de partager des expériences, d’exprimer les sentiments ainsi que de réfléchir sur les pistes d’avenir. - CVN/VNA