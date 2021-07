Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Journée de vente en ligne (ASEAN Online Sale Day 2021) aura lieu du 8 au 10 août sous la co-présidence du Bruneï, du Vietnam et de Singapour, en l’honneur du 54e anniversaire de l’ASEAN.

Les consommateurs aséaniens pourront effectuer des transactions commerciales sur les plates-formes d’e-commerce prestigieuses de la région.

Ces informations sont mises à jour sur le site Web http://onlineasean.com/.

Les entreprises peuvent s'inscrire pour participer à ASEAN Online Sale Day 2021 à l'adresse https://forms.gle/y97Jn2ajjgw3wUfF7.

En 2020, en tant que président de l'Année de l'ASEAN, le Vietnam a proposé d'organiser annuellement le plus grand évènement d'achat en ligne de l'ASEAN le 8 août.

Ce programme a pour but de promouvoir et de développer des initiatives, des politiques et des technologies innovantes appropriées pour renforcer l’e-commerce transfrontalier dans la région. Il contribuera également à la mise en œuvre de l'Accord de l'ASEAN sur l’e-commerce.

Dans le contexte compliqué de la pandémie de COVID-19, ASEAN Online Sale Day est un évènement significatif pour que l'ASEAN manifeste la solidarité et la reprise économique post-coronavirus.

L’édition précédente a attiré plus de 200 entreprises régionales. -VNA