Des fonctionnaires de la mission permanente du Vietnam à New York et leurs proches à la Journée de la famille de l’ASEAN. Photo: VNA



New York (VNA) – La mission permanente du Vietnam à New York, aux Etats-Unis, a participé à la Journée de la famille de l’ASEAN, organisée récemment par la Thaïlande qui assume la présidence du comité de l’ASEAN à New York en 2019.

Cet évènement a attiré plus de 200 cadres et fonctionnaires d’organes représentants les pays membres de l’ASEAN et leurs proches. Il s’agit d’une activité traditionnelle visant à intensifier l’amitié entre les pays membres et contribuant à l’édification d’une communauté de l’ASEAN solidaire.

Des missions ont préparé des plats traditionnels de leur pays et participé à des jeux.

La prochaine édition sera organisée par le Vietnam, qui assumera la présidence de l’ASEAN en 2020. -VNA