Des participants de la Journée de la famille de l’ASEAN 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Cercle des femmes de l’ASEAN à Hanoï (AWCH), a organisée samedi 13 août dans la capitale la Journée de la famille de l’ASEAN 2022.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 55e anniversaire de la fondation de l’ASEAN et du 27e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à ce bloc régional.

L’événement a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, des diplomates des pays membres de l’ASEAN et des pays partenaires de l’ASEAN à Hanoï et de leurs familles, des membres de l’AWCH...

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, s'exprime à cette occasion. Photo: VNA

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, a souligné que la Journée de la famille de l’ASEAN 2022, organisée en présentiel après deux ans d'interruption à cause du COVID-19, avec la participation d'un grand nombre de délégués et invités, illustrait les efforts conjoints pour vaincre l'épidémie, ainsi qu'un soutien et un engagement solides envers l'ASEAN.-VNA