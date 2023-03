Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Journée de la course olympique a eu lieu le 26 mars dans des localités du Vietnam en réponse au 77e anniversaire de la Journée des sports du Vietnam (27 mars).

La Journée de la course olympique dans le premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, le 26 mars. Photo : VNA

À Hô Chi Minh-Ville (Sud), plus de 30.000 personnes ont rejoint la course organisée dans plusieurs endroits depuis tôt le matin.

La capitale Hanoi a lancé deux événements pour promouvoir les sports parmi les habitants. La Journée de la course olympique et la 48e course "Pour la paix" du journal Ha Noi Moi visaient à sensibiliser à l’importance de maintenir une bonne santé grâce à l’activité physique.

Pour lancer la Journée de la course olympique, plus de 3.500 athlètes, étudiants, travailleurs et résidents ont couru autour du lac Hoàn Kiem, invitant d’autres à leur rejoindre.

La course annuelle pour la paix est prévue début octobre, avec plus de 170 000 coureurs participant aux qualifications organisées dans les districts, les universités et les entreprises au cours de la saison 2022.

Journée de la course olympique dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre). Photo: VNA

Dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre), plus de 1.700 personnes ont participé à la Journée de la course olympique. À cette occasion, le Département provincial de la culture et des sports a également lancé le 31e marathon annuel en 2023.

Le même jour, dans la ville de Dà Nang (Centre), plus de 3.000 personnes ont participé à la Journée de la course olympique - un événement pour célébrer non seulement le 77e anniversaire de la Journée des sports du Vietnam, mais aussi le 48e anniversaire de la Journée de la libération de Dà Nang (29 mars 1975-2023). – VNA