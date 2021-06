Des entreprises japonaises participent à la construction de la ligne ferroviaire Ben Thanh-Suoi Tien à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 31 mars 2021 a marqué la fin de l'année fiscale 2020, au cours de laquelle l’Agence japonaise de Coopération internationale (JICA) au Vietnam avait connu plusieurs réalisations. Pour l’année fiscale 2021, la JICA au Vietnam se concentrera sur des domaines tels que les soins de santé, les investissements publics et le développement des ressources humaines.

Passant en revue les réalisations exceptionnelles durant l’année fiscale 2020, Shimizu Akira, représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam, a rappelé que l’année dernière, le Vietnam avait enregistré un taux de croissance de 2,91 %, le plus élevé parmi les pays d’Asie du Sud-Est, ce grâce aux efforts du gouvernement et de la population du pays dans la prévention et le contrôle du COVID-19.

Shimizu Akira, représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam. Photo : VNA



Pour 2021, Shimizu Akira a exprimé son espoir que les vaccins seraient bientôt distribués équitablement et rapidement dans le monde ainsi qu'au Vietnam dans un proche avenir. Afin de soutenir la croissance économique du pays, la JICA se concentrera sur le soutien et la coopération avec la partie vietnamienne dans des domaines tels que les soins de santé, les investissements publics et le développement des ressources humaines.

Pendant de nombreuses années, le Vietnam a été l'un des pays dont la coopération avec la JICA dans le domaine de la santé a connu le plus de succès. Le rapport de cette organisation montre que la JICA a soutenu le Vietnam dans deux projets prioritaires clés : le renforcement du système de santé de base pour les grands hôpitaux tels que les hôpitaux Bach Mai (Hanoï) et Cho Ray (Ho Chi Minh-Ville), et le renforcement des mesures de prévention des maladies infectieuses.

S’agissant des investissements publics, la JICA a aidé le Vietnam à promouvoir des projets d'infrastructures socio-économiques, considérant cela comme une mesure pour stimuler le développement économique. En effet, de nombreux travaux et projets ont été achevés tels que les aéroports internationaux de Noi Bai et Tan Son Nhat, de nombreux autres ports internationaux, plusieurs centrales électriques...

Pour le développement des ressources humaines, la JICA a favorisé certains projets à l'Université de l'Industrie, à l’Institut Vietnam-Japon de développement des ressources humaines (VJCC)... Elle a collaboré avec diverses localités pour organiser des formations réunissant des entreprises vietnamiennes et japonaises.

L’année 2023 marquera le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam. Pour saluer cet événement, la JICA travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour soutenir le pays dans la construction d’infrastructures et la coopération technique.-VNA