Hanoï (VNA) - Le Département du changement climatique relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont organisé du 18 au 20 août un atelier d'écriture pour les jeunes afin de mettre à jour le "Rapport spécial de la jeunesse vietnamienne en action pour le climat en 2022".

L'atelier d'écriture a lieu alors que les pays se préparent pour la 27e session de la la 27ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) afin de trouver des solutions aux avertissements données dans le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Selon le directeur du Département du changement climatique Tang The Cuong, en collaboration avec le mouvement mondial des jeunes pour le climat, l'initiative " The Climate Promise" du Département du changement climatique et l'Initiative des jeunes pour le climat du PNUD ont publié le premier "Rapport spécial sur la jeunesse et l'action climatique ». L'atelier d'écriture est composé de jeunes de différentes régions pour mettre à jour le Rapport.

Le Rapport a marqué une étape importante pour les jeunes dans leur contribution aux efforts climatiques nationaux et mondiaux ; en même temps, il a souligné les défis auxquels les jeunes vietnamiens sont confrontés lorsqu'ils agissent pour le climat, et a fourni des incitations pour relever ces défis.

Tang The Cuong a déclaré que le Rapport devait être plus complet afin que le PNUD et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement puissent le passer à la COP27 plus tard cette année. Les jeunes doivent promouvoir leurs rôles impulsifs, volontaires, dynamiques et créatifs pour apporter des contributions conjointes à la réponse du Vietnam au changement climatique, et en même temps renforcer la coopération avec les jeunes de la région de l'ASEAN et participer à la lutte contre le changement climatique.

S'exprimant lors de l’événement, Patrick Haverman, représentant résident adjoint du PNUD au Vietnam a déclaré qu'avec ses partenaires, notamment le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le PNUD est déterminé à promouvoir un environnement favorable aux jeunes citoyens participant à la transition vers un avenir plus vert et plus propre. - VNA