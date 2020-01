Hanoï (VNA) - La grotte de Son Doong du Vietnam a récemment été classée parmi les sept nouvelles merveilles du monde 2020 par le magazine célèbre américain Condé Nast Traveler.La grotte, située au fond des jungles du Parc national de Phong Nha-Ke Bang, province centrale de Quang Binh, s'est classée en deuxième place dans la liste des sept nouvelles merveilles pour 2020.Selon le magazine, Son Doong est la plus grande grotte de la planète.Formée il y a environ deux à cinq millions d'années, la galerie de cette grotte est considérée comme la plus grande au monde. Elle s'étend sur près de 5 km et comporte de nombreuses chambres. Ces dernières sont si immenses qu'elles peuvent abriter sans problème les gratte-ciels d'un quartier tout entier de New York. La grotte est si large qu'un Boeing 747 pourrait la traverser, a déclaré le journaliste.Le magazine américain a également mentionné que la grotte est si massive qu'elle dispose même de son propre système météorologique. Les nuages se rassemblent autour de puits de lumière naturels colossaux, de 300 pieds de diamètre (feet across en anglais), qui versent des faisceaux de lumière dans l'abîme à l'intérieur.La grotte abrite également une troupe de singes, les seuls sur la planète à faire leur maison souterraine, plutôt que dans les arbres.Les images de la grotte de Son Doong ont été présentées dans le dernier MV «Alone Pt.II» d'Alan Walker, DJ et producteur de disques norvégien d'origine britannique.Six autres nouvelles merveilles de 2020 votées par le magazine Condé Nast Traveler sont : Mosquito Bay à Porto Rico, Meteor Crater en Arizona, Marianna Trench dans les îles Mariannes, Amphithéâtre Don Sheldon, Alaska, Station spatiale internationale placée en orbite terrestre basse, et Caracol, Belize.-NDEL/VNA