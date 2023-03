Phnom Penh (VNA) – Les autorités sanitaires du Cambodge ont déclaré que la grippe aviaire H5N1 dans le district de Sithor Kandal de la province de Prey Veng, où une fillette de 11 ans est décédée de la maladie le 22 février, reste sous contrôle.

La grippe aviaire H5N1 dans une province cambodgienne sous contrôle. Photo : AFP

Il s'agit de la première infection humaine par le H5N1 enregistrée au Cambodge depuis 2014.

Seuls deux cas positifs ont été détectés dans le pays à ce jour, et l'autre cas est le père de la fille décédée, qui a bien réagi au traitement médical, a déclaré Or Vandine, secrétaire d'État et porte-parole du ministère de la Santé, aux médias locaux.

Le ministère surveille de près la situation et il n'y a eu aucun signe d'épidémie. Des tests approfondis ont été effectués et aucun autre cas d'infection n'a été trouvé, a-t-elle noté.

Depuis 2005, le Cambodge a enregistré 58 cas d'infection par le H5N1, dont 39 décès, et 45 ont été enregistrés chez des enfants de moins de 14 ans.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 26 février que le risque pour le grand public de H5N1 au Cambodge reste faible.- VNA