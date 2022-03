Une maison voit son toit cassé à cause de la grêle à Son La. Photo: sggp.vn

Son La (VNA) - Dans l'après-midi du 6 mars, de fortes pluies et une tempête de grêle se sont produits à la province montagneuse du Nord de Son La, notamment dans les communes de Chieng Sung, Chieng Chan, Na Bo, Co Noi (district de Mai Son), les communes de Muong Khoa, Ta Khoa et Hua Nhan (district de Bac Yen), la commune de Muong Sai (district de Quynh Nhai) et la commune de Chieng Dong (district de Yen Chau).

Photo : VNA

À 17h00 le 7 mars, la catastrophe naturelle avait endommagé 435 maisons et de nombreuses plantes en période de fructification.

La valeur estimée des dommages est d'un milliard de dongs (sans compter la valeur des pertes agricoles). -VNA