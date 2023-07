La réunion entre le vice-Premier ministre Trân Hông Ha et la directrice exécutive des politiques publiques de la GFANZ, Mme Alice Carr . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) souhaite coopérer avec le Vietnam dans le processus de transition énergétique, a déclaré la directrice exécutive des politiques publiques de la GFANZ, Mme Alice Carr, au vice-Premier ministre Trân Hông Ha, le 13 juillet.

Lors de sa réception à Hanoï, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a partagé des solutions et des feuilles de route pour atteindre l’engagement du Vietnam à réduire les émissions à zéro net et le Partenariat pour la transition énergétique juste avec le Sénégal (Just Energy Transition Partnership - JETP) ainsi que d'autres initiatives en cours au Vietnam.

Le Vietnam est bien préparé pour sélectionner des projets efficaces en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et souhaite coopérer avec les autres pays et la GFANZ dans ce processus, a déclaré Trân Hông Hà.

Le Vietnam dispose des projets d'énergie renouvelable liés aux énergies éolienne et solaire d'une capacité d'environ 9.000 MW. Le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050 (Power Plan VIII), alloue une place importante aux énergies renouvelables. Cela comprend des plans pour construire des parcs éoliens offshores, développer l'énergie solaire sur les toits, établir des réseaux intelligents, assurer l'équilibre et la stabilité du système énergétique et encourager l'autoproduction et la consommation d'énergie solaire sur site.

Il a déclaré que plusieurs projets pilotes de transition énergétique seraient confiés à des entreprises vietnamiennes, ajoutant que le Vietnam accordait la priorité aux projets de transition verte dans les transports et l'agriculture.

En outre, le Vietnam s'intéresse à l'éducation, à la formation et à la recherche dans le domaine des énergies renouvelables et des nouveaux carburants. Le Vietnam espère que la GFANZ partagera son expérience dans le développement des énergies renouvelables dans les pays en développement, établissant ainsi des connexions et une collaboration efficaces avec le Vietnam, a-t-il déclaré.

Pour sa part Mme Alice Carr, pour sa part, a déclaré que la participation du GFANZ et de ses institutions financières membres était très importante pour proposer des plans et des priorités spécifiques dans le processus de transformation énergétique et de développement de l'économie verte.

Elle a souligné la nécessité de créer rapidement un cadre de politique financière mondiale pour piloter le JETP.

La GFANZ souhaite coopérer étroitement avec le Vietnam dans la transition énergétique, notamment dans le développement de réseaux électriques intelligents, de l’éolien en mer et l’utilisation de nouveaux carburants, a infiqué Alice Carr.

La dirigeante de la GFANZ a exprimé son désir de rejoindre les activités du secrétariat du JETP et les projets pilotes sur la transition énergétique, affirmant que la GFANZ allouera des ressources financières aux innovations technologiques dans les systèmes de réseaux intelligents, la transition des combustibles fossiles et d'autres initiatives connexes.-VNA