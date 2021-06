L'urbanisation a diminué les surfaces agricoles, la terre étant prise par la construction d'usines, de services publics, d'habitations. Photo : VNA



Hanoi (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, la Commission économique du Comité central du Parti et la Banque mondiale au Vietnam ont co-organisé mardi 22 juin un webinaire sur la rénovation, le renforcement et le perfectionnement de l’appareil et de l’organisation des organes de gestion foncière dans la nouvelle situation.

Cet événement vise à discuter des réalisations et des lacunes, à rechercher de nouvelles orientations de développement afin de continuer à améliorer les institutions, les politiques et les lois pour supprimer de nombreux barrières et obstacles dans la gestion étatique des terres, contribuant à la stabilité socio-politique, a déclaré le chef adjoint de la Commission économique, Cao Duc Phat.

Kate Rickersey, représentante de la Banque mondiale au Vietnam, a déclaré qu’en général, le Vietnam a construit un cadre juridique et politique assez complet sur la gouvernance foncière.

Cependant, une urbanisation récente et rapide a entraîné des changements spectaculaires dans la façon d’utilisation des terres et de promotion de la croissance au Vietnam.

La représentante de la Banque mondiale au Vietnam a suggéré que le Vietnam devrait définir une vision de la gouvernance foncière au cours de la période 2021-2045 vers des services numériques de gestion foncière, en se concentrant sur la garantie des droits pour tous les utilisateurs des terres.

Lors du webinaire, de nombreux délégués et experts ont également déclaré que, afin de passer à une institution moderne de gestion foncière, le Vietnam doit opérer des changements structurels pour renforcer la capacité du système de gestion foncière. – VNA