Les officiers et les marins de la frégate 016 avant leur départ pour la Russie (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - En réponse aux activités de l’Année vietnamienne en Russie et de l’Année russe au Vietnam, le 17 juillet, la frégate lance-missiles 016 (frégate Quang Trung), avec à son bord un groupe d'officiers et de marins, a quitté le port international de Cam Ranh, pour effectuer une visite en Russie et participer au défilé militaire à l’occasion du 323e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Marine russe à Vladivostok, du 17 juillet au 7 août.

Durant son séjour, le groupe d'officiers et de marins rendra une visite de courtoisie au Commandement de la Flotte du Pacifique de la Marine russe, à l’administration de la ville de Vladivostok ; participera au défilé des navires de guerre et aux activités célébrant la Journée traditionnelle de la Marine russe ainsi qu’à des festivals culinaires et culturels avec les Marines des pays participants...

Ces activités visent à renforcer l’amitié et la coopération entre l’Armée et la Marine des deux pays, contribuant à la promotion des relations d’amitié traditionnelles et du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

En même temps, c’est une occasion d’améliorer la capacité d’organisation des commandants, la préparation au combat, la maîtrise des armes… dans de longues opérations en mer. -VNA