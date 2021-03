Jakarta (VNA) - La France affirme promouvoir la coopération avec l'ASEAN, soulignant que cette organisation joue un rôle important dans le maintien de la stabilité politique et économique dans la région, et exprimant l'espoir de participer davantage aux processus dirigés par l'ASEAN, lors de la première réunion virutuelle du Comité de coopération ASEAN – France (AF – DPC) tenue le 4 mars.



La première réunion virutuelle du Comité de coopération ASEAN – France (AF – DPC) tenue le 4 mars. Photo: VNA

La délégation vietnamienne était conduite par l’ambassadeur Nguyên Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ASEAN.

La France a affirmé soutenir l’édification de la Communauté de l'ASEAN et la mise en œuvre de la Vision 2025, les priorités du Cadre de relèvement global de l'ASEAN, du Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN (MPAC) 2025 et du Plan de travail de l'IAI pour 2021-2025 (Initiative pour l'intégration de l'ASEAN); tout en contribuant activement au maintien de la paix, de la stabilité et du développement en Asie-Pacifique et dans le monde.

Pour leur part, les représentants de l'ASEAN ont salué le fait que la France soit devenue un partenaire de développement de l'ASEAN.

Ils ont remercié la France pour son aide aux pays aséaniens par l’intermédiaire de l’Agence française de développement (AFD) ces 25 dernières années, en particulier dans les domaines de l’intégration économique régionale, de l’éducation, de l’environnement et du changement climatique, et du renforcement des capacités institutionnelles.

Ils ont également proposé à la France de renforcer sa coopération dans les domaines de la numérisation, de la biodiversité, du tourisme et des échanges culturels, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que de soutenir d'autres mécanismes et initiatives de l'ASEAN, en particulier le réseau des villes intelligentes de l'ASEAN.

Les deux parties sont convenues de favoriser la collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel et de se concentrer sur certains domaines prioritaires à l'heure actuelle.

Elles ont consenti à l’élaboration d’une liste de domaiens prioritaires de coopération pour 2022-2026, qui servent de base à la mise en œuvre efficace des activités de coopération entre l'ASEAN et la France dans les temps à venir.

La deuxième réunion de l’AF-DPC est prévue l’année prochaine. -VNA