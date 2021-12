Un point de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam a atteint un certain nombre d'objectifs économiques cette année malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, devenant l'une des 20 premières économies du monde en termes de commerce international.

Le PIB du pays a augmenté de 2%, tandis que la valeur de son commerce extérieur a dépassé 660 milliards de dollars, en hausse de 21%, avec un excédent commercial d'environ 2,1 milliards de dollars. Notamment, les investissements directs étrangers (IDE) versés dans le pays ont atteint plus de 29 milliards de dollars, en hausse de près de 500 millions de dollars par rapport à l'année dernière.

Ces performances s’expliquent par les efforts de l'ensemble du système politique, du monde des affaires et de la population, ainsi qu'aux décisions et politiques flexibles du gouvernement.

Le Vietnam a modifié sa stratégie de « zéro COVID-19 » pour s'adapter de manière sûre et flexible à la pandémie et la contrôler efficacement, contribuant ainsi à maintenir les activités économiques.

Ces politiques et stratégies ont consolidé la confiance du public dans le gouvernement et les ont encouragés à se donner la main pour la lutte contre la pandémie et le développement économique. La quatrième vague d'épidémies, qui a commencé fin avril, a provoqué une distanciation sociale prolongée dans un certain nombre de villes et de provinces qui sont des pôles industriels et les principaux contributeurs au budget de l'État.

Lors du Dialogue stratégique national du Vietnam en ligne pour la première fois tenu fin octobre dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est exprimé fièrement devant les présidents, directeurs exécutifs et dirigeants de grandes entreprises du monde sur les efforts du Vietnam pour surmonter la 4e vague épidémique.

La situation socio-économique du Vietnam rebondi depuis octobre parce que l'épidémie était pratiquement maîtrisée. Au cours des dix premiers mois de l’année, les fonds d’IDE nouvellement enregistrés au Vietnam ont augmenté de 11,6 % ; les exportations en hausse de 16,6% en glissement annuel. Par rapport à septembre, le nombre d'entreprises nouvellement créées en octobre a augmenté de 111%. En particulier, la demande totale s'est fortement redressée, les ventes au détail totales de biens de consommation et de services ont augmenté de plus de 18%. L'indice moyen des prix à la consommation du pays au cours des 10 mois n'a augmenté que de 1,81%, a déclaré le chef du gouvernement vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les difficultés auxquelles le Vietnam est confronté sont temporaires, soulignant le potentiel du pays, ses avantages et ses nouvelles forces motrices pour le développement à long terme et les bases macroéconomiques, avec des équilibres économiques majeurs stables et solides.

Pour une fondation macro solide, le pays a promulgué des politiques sans précédent pour les personnes et les entreprises touchées par le COVID-19, et a apporté des ajustements en temps opportun aux politiques.

Avec des politiques flexibles et opportunes, le Vietnam devrait connaître une croissance du PIB de plus de 2 % cette année, et le secteur agricole devrait croître de 2,8 %, continuant d'être un pilier de l'économie nationale.

Les entreprises implantées à Long An maintiennent leur production. Photo: VNA



Le chiffre d'affaires des import-exports du pays devrait atteindre plus de 660 milliards de dollars, dans lequel l'excédent commercial devrait atteindre 2,1 milliards de dollars, faisant du Vietnam un pays atteignant un excédent commercial pendant 6 années consécutives.

Les fonds d’IDE devraient dépasser 29 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 500 millions de dollars par rapport à 2020. Cela montre la confiance élevée des investisseurs pour le Vietnam.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le variant Omicron se propage à une vitesse "sans précédent". Ce sera un grand risque non seulement pour le Vietnam, mais pour le monde entier.

Avec ce facteur d'incertitude, les experts estiment que pour atteindre l'objectif de croissance économique de 6 à 6,5 % en 2022 fixé par l'Assemblée nationale, le Vietnam doit lancer rapidement le programme de relance économique ; dans lequel il est nécessaire de surmonter les limitations des packages de soutien précédents.

Le directeur de la Banque asiatique de développement au Vietnam, M. Andrew Jeffries, a déclaré que le Vietnam est une grande économie ouverte, donc l'impact de l'épidémie de COVID-19 est très lourd et évident, mais jusqu'à présent, les principaux partenaires commerciaux du Vietnam sont en forte reprise, contribuant à la promotion des échanges commerciaux. En outre, le taux de vaccination dans le pays a également augmenté récemment, ce qui aide à stimuler le commerce et à faciliter la réouverture économique du pays.

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Quôc Phuong, a déclaré qu'il existe 5 groupes de solutions dans le programme de relance du développement économique pour la période 2022-2023. C'est la solution à la prévention des épidémies et au travail médical, le bien-être social, le soutien aux entreprises, les équilibres macro et la maîtrise de l'inflation et les risques. - VNA