Le projet a permis à près de 500 jeunes démunis de se lancer dans l’apprentissage professionnel. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Un projet de formation professionnelle destiné aux jeunes en situation difficile, réalisé grâce à l’aide de l’organisation Plan International Vietnam et l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), a changé la vie quotidienne de plusieurs jeunes démunis ainsi que leur destin.



Le projet a été déployé dans l’Institut universitaire de technologie (IUT) des métiers industriels de Hanoï et au sein de l’IUT de construction des ouvrages urbains, entre septembre 2015 et juin 2018, avec environ 39 milliards de dôngs d’investissement. Il a permis à près de 500 jeunes démunis de se lancer dans l’apprentissage des métiers de la soudure, de la réparation d’armature de voiture et autres travaux.



Selon des statistiques, 60% des élèves ayant achevé cette formation ont trouvé un emploi stable avec un revenu mensuel de plus de 5 millions de dôngs.



"Avec la jeunesse, rien n'est impossible!"



"Sans cette formation professionnelle je n’aurais pas su quoi faire", partage Lo Van Thanh. Âgé de 21 ans, il vit dans une famille démunie de la commune de Chiêng La dans la province de Son La.



"Après cette formation, j'ai été admis en tant qu’employé dans la station d'approvisionnement en eau propre de ma commune natale, et j’ai pu bénéficier d’un revenu stable. Mon quotidien a vraiment changé et mon avenir aussi. Ma famille aura maintenant une vie agréable. Auparavant, je n'aurais jamais imaginé avoir l’opportunité de continuer mes études après l’enseignement secondaire. C’est maintenant une réalité".



Pour sa part, Nguyên Doan Hoàn, originaire du district de Thanh Chuong dans la province de Nghê An et passionné de voitures depuis son enfance, a lui aussi eu la chance d’avoir accès au projet en question. Pendant 18 mois, il a pu profiter d’une formation gratuite.



Améliorer les compétences



Après le cours au matin, il profitait de son temps libre l’après-midi pour travailler en tant qu’apprenti dans un garage automobile, puis il enchainait avec un travail de réparateur de motos pendant ses soirées. "Étudier tout en travaillant m’a aidé à améliorer mes compétences et à cumuler de l’expérience", souligne-t-il.



Aujourd’hui employé dans un grand garage automobile, ce jeune déterminé ne compte pas s'arrêter là. "Je veux maîtriser ma vie, je veux pouvoir aller à la mer. Je veux aller plus loin, travailler dans un environnement plus professionnel, à l'étranger par exemple", partage-t-il.



--------------------------------------------------

"Nous constatons que les jeunes en difficulté ont exigent et méritent

une formation de qualitée", Mme Sharon Kane, directrice nationale

de Plan International Vietnam.

--------------------



En plus de bénéficier d'une formation professionnelle gratuite, de matériel scolaire et de vêtements de protection, les élèves défavorisés ont également obtenu des aides financières pour se loger, se nourrir et se déplacer en période scolaire.



"Nous constatons que les jeunes en difficulté ont exigent et méritent une formation de qualité. Nous leur offrons la possibilité d'apprendre un métier et de gagner un revenu stable qui leur permettra d’avoir une vie plus agréable", a déclaré Mme Sharon Kane, directrice nationale de Plan International Vietnam.



Le projet nécessite une coopération en continu avec une centaine d’entreprises afin de fournir des emplois aux élèves après leurs études, a affirmé Pham Duc Vinh, directeur de l’IUT des métiers industriels de Hanoï, qui insiste sur l’importance de la formation pratique dans ce projet.-CVN/VNA