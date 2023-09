Un stand d'exposition touristique de la Thaïlande se concentre sur la promotion du tourisme et de la culture nationale à l'ITE HCMC 2023. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2023, placée sous le thème "Écotourisme-Delta du Mékong", se déroulera du 1er au 3 décembre à Can Tho.

La VITM Can Tho 2023 devrait contribuer à améliorer la marque touristique du delta du Mékong en mettant en place une région touristique écologique spéciale, offrant des produits touristiques écologiques uniques dans la région et dans le monde.

La foire comprendra 350 stands de 40 villes et provinces du pays, ainsi que de 10 pays et territoires du monde entier. Elle contribuera à renforcer la position de Can Tho en tant que pôle touristique du delta du Mékong.

De nombreuses activités sont prévues telles que promotion et construction de produits touristiques, forums, séminaires... destinés à la communauté des voyagistes nationaux et internationaux. -VNA