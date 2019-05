Cân Tho (VNA) - Les dirigeants de la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, et une délégation finlandaise conduite par l’ambassadeur Kari Kahiluoto ont discuté vendredi 10 mai des questions relatives au changement climatique planétaire, faisant progresser les plans de coopération bilatérale en matière de gestion des déchets et de solutions énergétiques.

Les autorités de la ville de Cân Tho posent avec la délégation finlandaise conduite par l’ambassadeur Kari Kahiluoto. Photo : VNA

Lors de la séance de travail à Cân Tho, les officiels finlandais ont cité une enquête réalisée par des organisations non gouvernementales, révélant que le Vietnam se classait au quatrième rang pour le volume de déchets rejetés dans les rivières, après la Chine, l’Indonésie et les Philippines.Les rivières entraînent des déchets dans l’océan, causant une grave et persistante pollution de l’environnement, ont-ils dit, ajoutant les dangers des déchets plastiques maritimes qui prennent des centaines d’années pour se décomposer.Ils ont également souligné les méthodes traditionnelles de traitement des déchets, telles que l’incinération ou l’enfouissement comme autant de facteurs de pollution du sol et de l’air, ainsi que le gaspillage de matériaux, et ont proposé un traitement complet des déchets afin de transformer les déchets en produits de valeur.Les déchets flottants dans les rivières peuvent être ramassés par des filets installés dans les estuaires pour les empêcher d’entrer dans l’océan, puis être collectés et classés pour des traitements ultérieurs, ont-ils indiqué.Dao Anh Dung, vice-président du comité populaire municipal, a déclaré que la collecte, la classification et le traitement des déchets constituaient un problème urgent pour la ville, soulignant que le modèle proposé par la Finlande répondait aux souhaits de la localité.Des représentants du Département municipal des ressources naturelles et de l’environnement collaboreront avec des experts de l’Université de Cân Tho pour travailler avec la partie finlandaise à cette question, a-t-il déclaré.Cân Tho souhaite coopérer avec la Finlande dans les domaines de la transformation des produits agricoles et aquatiques, de l’agriculture de haute technologie, des technologies de l’information et du développement des infrastructures, a-t-il fait savoir.Le responsable a souligné souhaiter que ces questions soient examinées plus en détail à l’occasion de la conférence Asie-Europe (ASEM) sur la réponse au changement climatique vers le développement durable en juin dans la ville. – VNA