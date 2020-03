L'autorisation de l'isolement de la commune de Son Loi est supprimée. Photo: VNA



Vinh Phuc (VNA) - La province de Vinh Phuc au Nord a publié mardi soir une décision du Comité provincial de pilotage de prévention et de lutte contre le COVID-19 sur la fin de l’isolement de la commune de Son Loi, district de Binh Xuyen.

Durant ces 20 derniers jours, l’isolement et la lutte contre l’épidémie sont strictement respectés, avec la coopération étroite de la population et de l’autorité locales. Aucun cas d’infection n’a été signalé. Les activités de production et la vie de la population restaient stables.

Selon le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Tri, c’est un résultat satisfaisant. « Cependant, le risque reste évident. L’épidémie reste encore compliquée. Vinh Phuc n'est pas autorisé à négliger et à être subjectif. La prévention et la lutte contre le COVID-19 se poursuit. », a-t-il déclaré.

Au 13 février, le Vietnam a confirmé 16 personnes infectées par le SARS-CoV-2, dont 11 à Vinh Phuc (9 du district de Binh Xuyen, une à Tam Dao et une à Tam Duong). Toutes ces personnes ont été guéries et sont sorties de l’hôpital.

Depuis le 13 février, le Vietnam n’a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19.

Auparavant, le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen avait signé une décision pour annoncer la fin de l’épidémie de COVID-19 dans la province centrale de Khanh Hoa.

La province avait détecté un cas d’infection au virus SARS-CoV-2 qui a été guéri et est sorti de l’hôpital le 17 janvier. Depuis, aucun nouveau cas n’est dépisté. - VNA