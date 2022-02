Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les experts du secteur de la transformation de noix de cajou considèrent que la demande pour ce produit devrait augmenter dans les temps à venir. Par conséquent, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a fixé comme objectif 3,8 milliards de dollars d’exportations de noix de cajou en 2022.

Selon l’Association de la noix de cajou du Vietnam (Vinacas), le marché mondial de ce produit devrait atteindre un taux de croissance moyenne de 4,6% au cours de la période 2021 - 2026. Selon les prévisions, le marché mondial de la noix de cajou brute atteindra environ 7 milliards de dollars d’ici 2025. Actuellement, le Vietnam est l’un des premiers exportateurs mondiaux.

2021 a été considérée comme une année fructueuse pour les exportations de noix de cajou du Vietnam avec un volume d’exportation de 579.800 tonnes, générant 3,64 milliards de dollars, en hausse de 12,6% en volume et de 13,3 % en valeur par rapport à 2020.

Au cours de l’année écoulée, la valeur des exportations nationales de noix de cajou vers les marchés étrangers a fortement augmenté, notamment vers l’Afrique (+35%) et l’Asie (24%). Sur le marché européen, les importations de noix de cajou du Vietnam représentent 22%, et sur le marché américain, 23%.Un représentant de l’Association de la noix de cajou du Vietnam a déclaré que le Vietnam pouvait tirer parti de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le taux d’imposition des produits transformés à base de noix de cajou importés en Europe depuis le Vietnam a en effet été ramené à 0 % immédiatement après l’entrée en vigueur de l’EVFTA le 1er août 2020. Auparavant, ce taux était de 7% à 12%. Par conséquent, les exportations nationales de noix de cajou vers l’Union européenne recèlent beaucoup de potentiels pour cette année et dans les années à venir.

En plus de l’Europe, les exportations de noix de cajou vers la Chine ont également de nombreuses perspectives de croissance. La noix de cajou vietnamienne a représenté 89% des importations chinoises de ce produit en 2021.

Selon Ta Quang Huyen, vice-président de l’Association de la noix de cajou du Vietnam, l’épidémie de COVID-19 ne peut pas entraver les exportations de noix de cajou, car la demande mondiale est forte. La difficulté est de fournir des matières premières pour la transformation en temps opportun, d’assurer une main-d’œuvre stable afin de répondre des commandes à temps. –VNA