Hanoi (VNA) – Malgré l’épidémie de Covid-19, les fusions et acquisitions (M&A) au Vietnam ont atteint 8,8 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2021, soit une augmentation de 18 % en glissement annuel, a-t-on appris d’un forum M&A, tenu le 9 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

Selon les experts, le marché des fusions-acquisitions a toujours enregistré une bonne croissance cette année malgré la pandémie, ceci grâce à la confiance des investisseurs dans le marché et dans l’économie vietnamienne, aux perspectives toujours très positives .



Notamment, dans les transactions de fusions-acquisitions de cette année, la proportion d’entreprises vietnamiennes agissant en tant qu’acheteurs est en augmentation, avec 1,6 milliard de dollars au total. Plus précisément, il y a 11 transactions d’une valeur totale de plus de 1,1 milliard de dollars conclues par 5 grandes entreprises du Vietnam à savoir Vingroup, Masan, NovaLand, Hoa Phat, Vinamilk.



Des secteurs tels que la consommation de base, l’immobilier et la finance continuent d’attirer les investisseurs, représentant plus de la moitié de la valeur totale des transactions.



De plus, l’attrait croissant du marché des fusions-acquisitions au Vietnam se manifeste clairement à travers la valeur moyenne de chaque transaction, de plus en plus de transactions affichant plus de 100 millions de dollars.



Selon les experts, les mesures de confinement ont fait que de nombreux accords ne seront pas signés cette année. En 2022, le marché national des fusions-acquisitions devrait continuer d’être aussi dynamique. – CPV/VNA