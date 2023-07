Hanoi (VNA) - L’ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a organisé vendredi 14 juillet à Hanoi une cérémonie marquant le 234e anniversaire de la Fête nationale française (14 juillet 1789 - 2023).

Drapeaux français et vietnamien. Photo: VNA

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et des représentants des ministères et agences vietnamiens ont assisté à l’événement.Dans ses remarques, elle a adressé ses félicitations aux dirigeants et au peuple français à l’occasion de leur fête nationale et a profité de l’occasion pour remercier, au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le gouvernement français pour son don de 5,5 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 au Vietnam.La France est un partenaire important et de premier plan du Vietnam, a-t-elle déclaré, saluant la coopération entre les deux parties, aux niveaux bilatéral, régional et mondial, en particulier leurs dialogues et leurs échanges de délégations de fin 2021 à début 2023.La responsable s’est déclaré convaincue qu’avec les valeurs fondamentales de la relation Vietnam-France, ainsi que la détermination et les efforts des dirigeants et des peuples des deux pays, le partenariat stratégique bilatéral sera bientôt renforcé dans les temps à venir, en particulier après que l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) est mis en œuvre efficacement et une fois l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) ratifié.Pour sa part, l’ambassadeur Nicolas Warnery a affirmé que la France attache de l’importance au partenariat stratégique bilatéral et se tient prête à favoriser la relation, en la rendant plus intensive et plus étendue.Concernant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France en 2023, le diplomate a déclaré que c’était une chance pour les deux pays d’honorer leur amitié, avec de nombreuses visites et rencontres de haut niveau. – VNA