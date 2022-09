La Fête nationale du Vietnam célébrée au Mexique. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Argentine et celle au Mexique ont organisé respectivement le 9 et 8 septembre des cérémonies solennelles pour fêter le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).

En Argentine, la cérémonie a vu la participation du vice-ministre argentin des Affaires étrangères Pablo Anselmo Tettamanti et d'environ 150 invités

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur vietnamien en Argentine, Duong Quoc Thanh a passé en revue les étapes importantes du processus de lutte pour l'indépendance, d’édification et de développement du pays.

Après 77 ans d'indépendance nationale et 35 ans de mise en œuvre du Doi Moi (Renouveau), le Vietnam est devenu l'une des 40 plus grandes économies du monde. Le Vietnam participe actuellement à 15 accords de libre-échange, dont des accords de nouvelle génération, facilitant ainsi les échanges commerciaux avec 60 pays et territoires dans le monde.

Le vice-ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Anselmo Tettamanti, a espéré que les deux parties continueraient à faire des efforts et à renforcer davantage les activités de coopération bilatérale au profit des deux peuples.

Au Mexique, l'ambassadeur Nguyen Hoanh Nam a affirmé que ces 77 dernières années, le Vietnam a toujours reçu un grand soutien, un partage et une aide accordés par des peuples épris de paix et des forces progressistes du monde entier, en particulier du Mexique.

Pour sa part, le directeur général du département chargé de l'Asie-Pacifique du ministère mexicain des Affaires étrangères, Fernando Gonzalez Saiffe, a affirmé que pour le Mexique, le Vietnam était toujours un partenaire prioritaire et un ami proche et de confiance. Les deux parties doivent intensifier leur coopération dans la politique, l'économie, la culture et l'éducation en vue d'établir un partenariat intégral.

A Cuba, à l'occasion du 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 53e anniversaire du décès du Président Ho Chi Minh, le Musée Maison de l'Asie à La Havane a organisé un concours de littérature et de peinture pour enfants sur ces thèmes.

Le concours, qui a été lancé à partir de juillet 2022, a reçu plus de 50 oeuvres sur l'image du Président Ho Chi Minh et la culture et l'histoire du Vietnam de 1945 à ce jour. -VNA