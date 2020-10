Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé vendredi 23 octobre une rencontre à l’occasion de la Fête nationale de la République tchèque (28 octobre).



Nguyên Muoi, président de l'Association d'amitié Vietnam - République tchèque de Hô Chi Minh-Ville, s'exprime lors de la rencontre à l’occasion de la Fête nationale de la République tchèque. Photo: VNA

S'exprimant à l'événement, Nguyên Muoi, président de l'Association d'amitié Vietnam - République tchèque de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Il a constaté que, ces dernières années, la coopération traditionnelle et multiforme entre le Vietnam et la République tchèque avait connu de bons développements au niveau tant bilatéral que multilatéral.

Il a souligné que les échanges commerciaux bilatéraux en 2019 ont atteint près de 1,2 milliard de dollars. Malgré l'impact du Covid-19, ils continuent d'augmenter 30% en glissement annuel. La République tchèque investit dans 35 projets avec un capital total d'environ 100 millions de dollars.

De son côté, l’ambassadeur adjoint de la République tchèque au Vietnam, Lukas Musil, a remercié la partie vietnamienne d’avoir organisé cet événement qui contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité et l’amitié entre les deux peuples.

Il a également remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens, la communauté vietnamienne en République tchèque pour s'être associés et solidaires avec le gouvernement et le peuple de la République tchèque dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19.

Il a affirmé que la République tchèque attache une grande importance à la coopération économique avec Hô Chi Minh-Ville.

La République tchèque mettra bientôt en place un consulat général à Hô Chi Minh-Ville pour promouvoir les activités de coopération économique et culturelle, et soutenir le travail consulaire, la diplomatie entre les deux peuples dans la ville et d’autres localités au Sud. -VNA