Cérémonie en l'honneur du 4.351e anniversaire de la fête nationale de la République de Corée à Ho Chi Minh-Ville .

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Malgré la distance géographique, les relations entre la République de Corée et le Vietnam connaissent un développement heureux dans les domaines de la politique, de l’économie, les échanges entre habitants, la culture, les sports et le tourisme, etc.



C’est ce qu’a déclaré le consul général de République de Corée à Ho Chi Minh-Ville, Lim Jae-hoon, lors d'une cérémonie organisée jeudi soir dans la mégapole du Sud en l'honneur du 4.351e anniversaire de la fête nationale de la République de Corée.



Il a souligné que les deux pays procédaient régulièrement aux échanges des délégations de haut rang, élaboraient des programmes de coopération et se soutenaient au sein des forums multilatéraux et internationaux, pour la paix et la prospérité des deux nations. Le Vietnam et la République de Corée sont également devenus des partenaires importants dans l’économie.



En tant que centre de développement économique, culturel et social du Sud, Ho Chi Minh-Ville a maintenu et développé la coopération efficace avec des localités sud-coréennes, a indiqué Lim Jae-hoon.



Selon lui, la mégapole du Sud était choisie pour mettre en œuvre de nombreux projets de coopération, des programmes d’échange culturel ; et avait accueilli des dirigeants et délégations sud-coréens, ce contribuant à approfondir le partenariat et la coopération stratégique entre les deux nations.



Actuellement, 3.000 entreprises sud-coréennes investissent et font des affaires à Ho Chi Minh-Ville et environ 100.000 Sud-Coréens vivent dans cette ville et aux alentours, a-t-il ajouté.



Le vice-président permanent de Ho Chi Minh-Ville, Le Thanh Liem, a rappelé le développement des liens entre le Vietnam et la République de Corée depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992 et puis l’établissement de leurs relations de partenariat de coopération stratégique en 2019.



Ho Chi Minh-Ville a établi les relations d’amitié et de coopération avec sept localités sud-coréennes ; et effectue régulièrement des échanges, des projets de coopération concrets dans les domaines de la santé, de la culture, de l’éducation et de la formation…



Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a également apprécié des efforts du consul général Lim Jae-hoon visant à stimuler les liens entre la ville et les localités sud-coréennes. Il a promis de créer les meilleures conditions à la communauté des entreprises et aux populations sud-coréennes vivant à Ho Chi Minh-Ville. –VNA