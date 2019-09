Le président de la VKBIA Tran Hai Linh. Photo: VNA

Séoul (VNA) - L'Association des hommes d'affaires et d’investissement Vietnam-République de Corée (VKBIA) a officiellement vu le jour le 25 septembre à Séoul.

Lors de la cérémonie marquant cet événement, Tran Hai Linh, président de la VKBIA, a déclaré que les membres de l'association uniraient leurs efforts et serviraient de passerelle pour renforcer les relations entre le Vietnam et la République de Corée.

Il a souligné l'importance de la création de cette association, affirmant qu'elle contribuerait à la réalisation de l'objectif de 100 milliards de dollars de commerce bilatéral en 2020.

Tran Hai Linh a espéré obtenir le soutien du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens, ainsi que l’assistance des autorités sud-coréennes pour les activités de l’association dans les années à venir.

Tran Truong Thuy, ambassadeur adjoint du Vietnam en République tchèque, a déclaré que la VKBIA offrirait aux entrepreneurs des deux pays un lieu de partage d'expériences et d'idées, développant ainsi rapidement et durablement leurs opérations, favorisant la coopération en matière d'investissement et renforçant les liens commerciaux entre le Vietnam et la République de Corée.

Lors de l'événement, la VKBIA a signé un accord de coopération avec l'Association des fermes et des entreprises agricoles du Vietnam (VFAEA). -VNA