Hanoï (VNA) – Le Département du marché domestique du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’Institut du développement de la réforme de République de Corée ont organisé le 4 septembre à Hanoï un colloque intitulé «Orientation des politiques de coopération gagnant-gagnant dans le secteur de la distribution Vietnam-République de Corée ».

Selon Tran Duy Dong, chef du département, dans le cadre du projet d’ »Améliorer la capacité pour développer intégralement l’industrie de la distribution du Vietnam », un groupe de chercheurs vietnamiens et sud-coréens a rendu public un rapport sur l’étude des politiques de coopération gagnant-gagnant et les cas précis pour améliorer la compétitivité et développer l’industrie de la distribution du Vietnam.

Le Vietnam se classe 6e dans le top des 30 pays en développement ayant un marché de vente au détail le plus animé du monde, selon le rapport sur l’Indice mondial du développement du commerce de détail (Global Retail Development Index), réalisé par la compagnie consultante américaine A. T. Kearney, a cité Tran Duy Dong.

En 2018, la valeur de vente au détail et la recette de services de consommation ont atteint 4,4 millions de milliards de dongs (environ 190 milliards de dollars), une hausse annuelle de 11,7%.

Selon Vietnam Report, la croissance du marché domestique et régional arrive en tête parmi les éléments ayant contribué de plus à la croissance du pays pendant la période 2014-2018, suivie de l’élargissement du marché et de l’amélioration des infrastructures, a-t-il ajouté.

Selon lui, pour développer le secteur de la distribution, il faut trouver les mesures pour égaliser la croissance entre les entreprises à investissement étranger, les grandes entreprises et les PME, faire valoir le rôle du marché traditionnel dans les pratiques de consommation des Vietnamiens. Le ministère de l’Industrie et du Commerce vise à moderniser le secteur de la distribution et à égaliser la distribution moderne et traditionnelle.

Présent au colloque, Kang Min-Ho, directeur de Lotte Mart, a annoncé que Lotte et Koica avaient signé un contrat pour développer les projets d’assistance du secteur de la distribution du Vietnam.

Lotte Mart a ouvert ses filiales à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, aidant à créer l’emploi à des milliers de travailleurs vietnamiens et contribuant à stabiliser l’économie vietnamienne, a-t-il ajouté, tout en estimant le développement du marché de distribution du Vietnam. -VNA