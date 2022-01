Lors de la cérémonie de célébration de la Fête nationale de Cuba. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le 5 janvier une rencontre pour célébrer le 63e anniversaire de la Fête nationale de Cuba (1er janvier 1959) dans la mégapole du Sud.

La présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville, Truong Thi Hien, a affirmé qu'au cours de plus d’un demi-siècle passé, la relation traditionnelle de solidarité et d'amitié et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba ne cesse de se développer dans tous les domaines.

Elle a ajouté qu’en 2021, alors que le Vietnam était gravement touché par la pandémie de COVID-19, Cuba était prête à soutenir les produits biologiques médicaux, les vaccins, à partager des expériences et transférer des technologies au Vietnam.

Pour sa part, le Vietnam a fait des efforts pour promouvoir les relations commerciales et d'investissement avec Cuba, notamment dans les domaines de la santé et de la biotechnologie, contribuant à aider Cuba à surmonter les difficultés économiques, a-t-elle ajouté.

En 2022, la HUFO et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba coordonneront avec le Consulat général de Cuba pour organiser de nombreuses activités de paix, de solidarité, d'amitié et de promotion de la coopération dans les domaines de l'économie, de la santé, de l'éducation... afin de renforcer et de développer l'amitié entre les deux peuples.

S'adressant à l'événement, Ariadne Feo Labrada, représentante du consulat général de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que Cuba s'efforcerait toujours de renforcer les liens politiques, économiques et d'investissement entre les deux pays ainsi que la solidarité et l'amitié entre les deux peuples.

A cette occasion, Mme Ariadne Feo Labrada a remercié Ho Chi Minh-Ville et les localités du Sud d'avoir toujours aidé le Consulat général et la communauté cubaine au Vietnam.

Elle s'est engagée à continuer à faire des efforts pour promouvoir davantage les activités visant à connecter la jeune génération, à renforcer la coopération commerciale et culturelle pour contribuer à la consolidation et au développement des relations de solidarité et d'amitié entre Cuba et le Vietnam. -VNA