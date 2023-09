Un numéro artistique présenté lors de la célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 8 septembre, le consulat général du Vietnam à Sydney a organisé solennellement une cérémonie pour la célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2023) et du 50e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (26 février 1973 - 26 février 2023).



Le consul général Nguyen Dang Thang a déclaré que la coopération internationale était un facteur important dans les efforts de développement de chaque pays. Il a reconnu que les succès du Vietnam aujourd'hui étaient en partie dus à l'aide enthousiaste et efficace de nombreux amis à travers le monde, dont les Australiens.



Il a exprimé sa conviction que les réalisations obtenues par les deux pays au cours du dernier demi-siècle constitueraient une base solide pour un avenir meilleur ces 50 prochaines années et au-delà.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le ministre Ron Hoenig, au nom du Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a qualifié 2023 comme une étape importante pour le Vietnam et l'Australie. Il s’est réjoui du développement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que le commerce et l'investissement, la défense, l'immigration, l'éducation, le tourisme.

Le ministre Ron Hoenig a affirmé que la communauté vietnamienne a contribué à la merveilleuse diversité et au multiculturalisme de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a souligné que l’administration et le peuple de cet État australien souhaitaient approfondir les relations avec le Vietnam.



Le même jour, dans la ville de Netanya, au centre d'Israël, l'ambassade du Vietnam en Israël a organisé l'événement « 24 heures Made in Vietnam », à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Le thème principal de l'événement était la présentation aux touristes et aux locaux la cuisine traditionnelle vietnamienne.

En outre, ils ont également profité d'une exposition de photos sur les paysages vietnamiens et la ville de Netanya, réalisée par des photographes vietnamiens ; assisté à un défilé de mode des designers locaux utilisant des tissus importés du Vietnam ; présenté les deux derniers modèles de véhicules électriques de Vinfast. - VNA