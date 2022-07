Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La fête Japon-Vietnam 2023, la plus grande fête japonaise à être organisée au Vietnam, aura lieu les 25 et 26 février prochain à Ho Chi Minh-Ville, en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays.

Selon le Consulat général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, la fête transmettra le souhait d'un monde pacifique où les gens peuvent bien s’entendre, se respecter et vivre ensemble.

Elle jouera également le rôle d’une passerelle pour renforcer la compréhension mutuelle dans la culture, via des échanges culturels et sportifs et d’autres activités. -VNA