La Fête "Feel Japan in Vietnam 2018" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Fête "Feel Japan in Vietnam 2018" s'est ouverte samedi à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre des activités célébrant les 45 ans des relations diplomatiques Vietnam-Japon (1973-2018).



La fête de deux jours propose aux visiteurs une série de spectacles et d'activités qui illustrent la culture et le mode de vie uniques du Japon. Elle comprend également la performance de kendama (un jeu d'adresse traditionnel japonais), des représentations de groupes de danseurs Ninja et Orian venus d'Edo Wonderland - un parc d'attraction dans la préfecture de Tochigi, et une consultation gratuite pour les soins de beauté selon les méthodes japonaises.



L'événement, organisé conjointement par la compagnie Kilala Communication et Song Han Tourist, avec le soutien de l'Office National du Tourisme du Japon (JNTO), du Consulat général du Japon à Ho Chi Minh-Ville et de l'Association d'amitié Vietnam-Japon de Ho Chi Minh-Ville.

Hirofumi Kasado, directeur général de Kilala Communication, a déclaré que la fête "Feel Japan in Vietnam 2018" contribue à renforcer les échanges culturels et l'amitié entre les deux pays.



"Feel Japan in Vietnam 2018" devrait attirer plus de 20.000 visiteurs. -VNA