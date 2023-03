Photo: VOV

Buôn Ma Thuôt (VNA) - «Buôn Ma Thuôt, une destination mondiale du café», tel était le thème de la 8e fête du café de Buôn Ma Thuôt, qui a eu lieu du 10 au 14 mars derniers dans ce chef-lieu de la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre. Les communautés ethniques locales en ont profité pour présenter aux touristes leurs couleurs culturelles.

Dans une maison longue typique des Êdê, Y Wôn Knul et ses amis s’adonnent à la musique traditionnelle. Les uns jouent du gong, d’autres du t’rung (un xylophone en bambou), d’autres encore de la flûte… pendant qu’un conteur chante une épopée. À l'occasion de cette fête du café, les agences de tourisme ont dû réserver des places bien à l’avance pour les concerts du groupe d’Y Wôn Knul.

«Nous avons répété assidûment pour pouvoir donner du mieux de nous-mêmes. Cette fête est une excellente occasion de présenter notre culture aux touristes», partage-t-il.

Ako Dhông, le village de tourisme culturel le plus connu de Buôn Ma Thuôt, a sans doute été le grand gagnant de la fête du café. Les auberges familiales ont embelli leurs locaux et préparé les plus délicieux de leurs plats traditionnels. H Tit Alio, propriétaire d’une maison longue traditionnelle, fait savoir que sa famille a dépensé 400 millions de dôngs pour transformer cette maison en auberge.

«Cette fête ne célèbre pas seulement le café mais aussi la culture des Êdê qui sont nombreux à Buôn Ma Thuôt. Dans les villages, nous sommes extrêmement motivés et sommes prêts à accueillir les touristes avec nos concerts de gongs, nos plats traditionnels et surtout, notre café que nous leur offrirons à boire, gratuitement», partage-t-elle.

En parallèle à la fête du café, une fête culturelle et sportive a été organisée. Plusieurs rites traditionnels ont été produits tels que ceux en l’honneur des divinités et de l’éléphant, considéré comme l’animal le plus cher des minorités ethniques locales. Y Thiên Adrong, propriétaire d’une agence de voyage de Buôn Ma Thuôt, a créé à cette occasion de nouveaux circuits culturels.

«Je me suis inspiré du programme de la fête du café pour créer plusieurs circuits touristiques. Si les itinéraires sont différents, tous ces circuits permettront aux touristes d’entrer en contact direct avec les autochtones et de découvrir la culture, la population et les paysages typiques de la région», indique-t-il.

La fête du café de Buôn Ma Thuôt a donc été l’occasion d’impliquer les habitants, mais aussi les touristes, dans la célébration de cette boisson du terroir et de la diversité culturelle locale.-VOV/VNA